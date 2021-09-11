Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Житель города Кропивницкий, находящегося в Украине, поработал над улучшением старого "Запорожца". Полученный результат позволил старому авто конкурировать с современными электрокарами.

реклама

Кропивчанин разработал на базе "Запорожца" электромобиль, на который установил модель первого поколения электрической силовой установки Nissan Leaf. Это позволило старому автомобилю посоревноваться с электрокаром Tesla Model S.

Модифицированный ЗАЗ-965 смог обогнать Tesla Model S модели P85, вышедшей в 2012 году. Как оказалось, такой апгрейд позволил разогнаться "Запорожцу" до 100км/ч всего за 4 с половиной секунды, когда электрокару Tesla на это необходимо 6 секунд.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Блогер работает над автомобилем уже не первый год, буквально 4 месяца назад ему удалось достичь показателя разгона до 100км/ч за 4.9 секунды. Правда, позже автомобиль сгорел, но автор YouTube канала не опустил руки и восстановил его. Как оказалось, восстановленная модель способна на куда больше, чем прошлая.