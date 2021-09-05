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Microsoft совместно с Ubisoft приступили к созданию эксклюзивной кастомной Xbox Series в стилистике Far Cry 6. Консоль будет копировать дизайн самодельной бомбы из игры. Правда, эксклюзивная консоль будет представлена в единственном экземпляре и получить её не так уж и просто.

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Консоль будет разыграна Microsoft в честь выхода Far Cry 6. Для участия в конкурсе необходимо лишь зарегистрироваться в бесплатной лотереи для участников программы Microsoft Reward вплоть до 30 сентября. Только нюанс в том, что для этого необходимо проживать в одной из перечисленных стран: Великобритания, Германия, Франция, Канада, Соединённые Штаты Америки. Страны СНГ не входят в этот список и возможность побороться за приз для них не представляется.

Победитель получит стильную консоль с геймпадом, но и это не всё, ему также вышлют цифровую версию Far Cry 6, тематический мерч и 4K телевизор от Samsung(Samsung NEO QLED QN90A) размером 75 дюймов и ценой в 300 тысяч рублей.