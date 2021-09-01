Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост фотографией большого количества вентиляторов, подписав твит: "Тёмная сторона OnlyFans". Суть в том, что название сервиса можно перевести как "Только вентиляторы"

реклама

Появление этой шутки вызвано новыми правилами сервиса, запрещающего основную часть контента, из которого состоит OnlyFans, поэтому всё, что остаётся делать блогерам сервиса - публиковать вентиляторы.

Не так давно три крупных банковских компаний отказались обслуживать OnlyFans с начала октября, если они продолжат свою политику по популяризации контента открытого сексуального характера, что и принесло сервису свою популярность. Естественно, что OnlyFans согласилось отказаться от такого рода контента, чтобы не лишиться дохода, а блогеры остались недовольны и заявили о переходе на другие сервисы.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti около 150 тр в Регарде RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Позже OnlyFans всё-таки удалось договориться с банковскими компаниями, что дало им продолжить вести старую политику по отношению к контенту сервиса.