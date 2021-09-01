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Илон Маск подшутил над OnlyFans на фоне новых правил

По определённом причине основной контент OnlyFans станет запрещённым.
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Илон Маск опубликовал в своём Twitter пост фотографией большого количества вентиляторов, подписав твит: "Тёмная сторона OnlyFans". Суть в том, что название сервиса можно перевести как "Только вентиляторы"

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Появление этой шутки вызвано новыми правилами сервиса, запрещающего основную часть контента, из которого состоит OnlyFans, поэтому всё, что остаётся делать блогерам сервиса - публиковать вентиляторы.

Не так давно три крупных банковских компаний отказались обслуживать OnlyFans с начала октября, если они продолжат свою политику по популяризации контента открытого сексуального характера, что и принесло сервису свою популярность. Естественно, что OnlyFans согласилось отказаться от такого рода контента, чтобы не лишиться дохода, а блогеры остались недовольны и заявили о переходе на другие сервисы.

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3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti около 150 тр в Регарде
RTX 3080 MSi Gaming Z дешевле 150 тр в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Позже OnlyFans всё-таки удалось договориться с банковскими компаниями, что дало им продолжить вести старую политику по отношению к контенту сервиса.

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