В этом месяце появится новая информация о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Как и обещал PR-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров, большую часть информации о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl пользователи получат в 2021 году. Так и случилось, ведь студия продемонстрировала некоторые геймплейные особенности игры и показала трейлер.
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Однако на этом не всё. Microsoft объявила 10 августа о проведении на их официальном канале Twitch мероприятие в рамках ID@Xbox, в котором примут участие инди-игры. Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl нельзя назвать инди-игрой, до этого в подобном мероприятии она уже фигурировала. Нельзя отрицать, что и в этот раз пару минут уделят продолжению трилогии S.T.A.L.K.E.R.
Также с 25 по 27 августа будет проходить игровая выставка Gamescom 2021, в которой примут участие разработчики, связанные с Microsoft. GSC Game World тому не исключение - PR-Менеджер Захар Бочаров уже подтвердил эту информацию.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года на ПК и консолях Xbox Series X/S. Что до PlayStation 5 неизвестно, но, скорее всего, позже платформа тоже получит эту игру.
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