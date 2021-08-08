Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как и обещал PR-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров, большую часть информации о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl пользователи получат в 2021 году. Так и случилось, ведь студия продемонстрировала некоторые геймплейные особенности игры и показала трейлер.

реклама

Однако на этом не всё. Microsoft объявила 10 августа о проведении на их официальном канале Twitch мероприятие в рамках ID@Xbox, в котором примут участие инди-игры. Хотя S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl нельзя назвать инди-игрой, до этого в подобном мероприятии она уже фигурировала. Нельзя отрицать, что и в этот раз пару минут уделят продолжению трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Также с 25 по 27 августа будет проходить игровая выставка Gamescom 2021, в которой примут участие разработчики, связанные с Microsoft. GSC Game World тому не исключение - PR-Менеджер Захар Бочаров уже подтвердил эту информацию.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года на ПК и консолях Xbox Series X/S. Что до PlayStation 5 неизвестно, но, скорее всего, позже платформа тоже получит эту игру.