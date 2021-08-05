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Far Cry 5 будет бесплатной с 5 по 9 августа

На это время на игру будет действовать скидка 85 процентов.
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На официальном сайте Ubisoft разработчики сообщили, что с 5 по 9 августа Far Cry 5 станет бесплатной абсолютно для всех. Опробовать игру можно будет в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store, Ubisoft Connect или на консолях PlayStation, Xbox.

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В бесплатной версии у игроков не будет ограничений на контент, а те, кому понравится игра, смогут приобрести её с щедрой скидкой 85 процентов. Желающие воспользоваться бесплатным предложением могут уже начать предварительную загрузку Far Cry 5.

Релиз Far Cry 5 состоялся 26 марта 2018 года. Игра имела неплохой сюжет, при этом поддерживала привычный для неё сеттинг "игрового безумия", поэтому смогла собрать положительные отзывы как от игроков, так и от критиков.

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Стоит отметить, что Electronic Arts запускали идентичную акцию на Battlefield, тогда игрокам был доступен шутер вплоть до 25 июля. По всей видимости, Ubisoft и Electronic Arts решили порадовать фанатов серии перед запуском продолжений серии Far Cry и Battlefield в октябре этого года.

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Far Cry 5 будет бесплатной с 5 по 9 августа
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