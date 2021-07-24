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Пока большая часть фанатов серии Battlefield ожидают выход новой части, запланированной 22 октября этого года, геймеры могут бесплатно познакомиться с серией, поиграв в Battlefield 1, вышедшей 21 октября 2016 года. В Steam игру сделали временно бесплатной. Предложение доступно до 25 июля.

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Также пользователи, которым понравится Battlefield 1, могут добавить её в свою коллекцию на постоянной основе всего за 299 рублей, без акции стоимость игры составляет 2 499 рублей. Это рекордная скидка на игру с момента её выхода в Steam, продлится она до 5 августа.

Сеттинг Battlefield 1 задевает первую мировую войну. В игре доступен как многопользовательский режим с поддержкой карт на 64 игроков, так и однопользовательский сюжетный режим с пятью сюжетными кампаниями, где игрок сможет испытать на себе все виды техники и оружия начала 20 века. Несмотря на достаточно давний выход шутера, онлайн в нём держится на приемлемом уровне, в особенности на ПК.