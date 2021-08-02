Zoom выплатит пользователям компенсацию на общую сумму 85 миллионов долларов
Сервис видеоконференций Zoom, актуальность которого подскочила во время пандемии COVID-19, признал имеющиеся проблемы с безопасностью приложения и согласился выплатить пользователям компенсацию на общую сумму в 85 миллионов долларов. Правда, касается это только жителей Соединённых Штатов Америки, владеющих платной подпиской сервиса.
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Пользователи обвиняли компанию, что она не в состоянии защитить частные конференции в приложении от хакерских атак, а также халатно относятся к шифрованию данных и безопасности при их передаче Facebook.
В рамках мирового соглашения Zoom обязалась выплатить до 25 долларов пользователям Соединённых Штатов Америки, владеющих платной подпиской, а также до 15 долларов пользователям, не имеющими юридического права выставлять претензии по подписке. Решение вступит после его одобрения Окружным судьёй Калифорнии.
Компания уверила пользователей, что будет совершенствовать безопасность данных пользователей приложения.
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