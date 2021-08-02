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Сервис видеоконференций Zoom, актуальность которого подскочила во время пандемии COVID-19, признал имеющиеся проблемы с безопасностью приложения и согласился выплатить пользователям компенсацию на общую сумму в 85 миллионов долларов. Правда, касается это только жителей Соединённых Штатов Америки, владеющих платной подпиской сервиса.

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Пользователи обвиняли компанию, что она не в состоянии защитить частные конференции в приложении от хакерских атак, а также халатно относятся к шифрованию данных и безопасности при их передаче Facebook.

В рамках мирового соглашения Zoom обязалась выплатить до 25 долларов пользователям Соединённых Штатов Америки, владеющих платной подпиской, а также до 15 долларов пользователям, не имеющими юридического права выставлять претензии по подписке. Решение вступит после его одобрения Окружным судьёй Калифорнии.

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Компания уверила пользователей, что будет совершенствовать безопасность данных пользователей приложения.