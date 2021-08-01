Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
Некоторое время назад два миллиардера - Джефф Безос и Илон Маск, оба владеющие активами в аэрокосмических компаниях, состязались за первое место в списке самых богатых людей в мире по версии Forbes. Однако на фоне этой борьбы самым богатым человеком в мире никто из них не оказался.
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Им стал Бернар Арно, владеющий большей частью акций бренда Louis Vuitton, его состояние оценивается в 192.4 миллиардов долларов. Миллиардера уже несколько раз признавали самым богатым человеком в мире, но зачастую не журналом Forbes.
Джефф Безос сместился на второе место в рейтинге из-за падения стоимости акций Amazon. Илон Маск же удерживает третье место находясь также сзади Джеффа Безоса, однако его активы лишь растут в стоимости и на данный момент оцениваются в 179.4 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что на момент написания новости активы Бернара Арно упали в цене и лишь на несколько миллионов обгоняют Джеффа Безоса.
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