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Игрок Minecraft под никнеймом octavian_world на протяжение семи лет переносил постройки из реального мира в свой виртуальный. Всё это время он строил только в одном мире, на момент создания мира ему было четырнадцать лет. Об этом игрок написал в Reddit

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Игровой мир состоит из нескольких городов с отличающейся инфраструктурой. Большая часть построек была взята из реальной жизни, остальную часть геймер выдумал сам. Один из городов был построен на основе двух американских городов - Сиэтла и Портленда. По словам игрока, его друзья и семья помогали ему в постройке своего мира, но, скорее всего, речь идёт о советах, что и как можно изменить.

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В комментариях к посту пользователи восхищены тем, как octavian_world сохранял "преданность" одному игровому миру и развивал его на протяжение стольких лет. Некоторые пользователи хотели увидеть скриншоты со стандартной игровой графикой, однако пока владелец мира их не предоставил.