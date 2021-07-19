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Илон Маск заявил в своём Twitter, что запланированный Tesla Cybetruck может не оправдать ожидания пользователей и провалиться, но ему все равно. Миллиардер не собирается менять дизайна электрокара, так как ему нравится продемонстрированная в 2019 году модель. По его мнению, все пикапы схожи между собой, Tesla Cybertruck же выглядит так, будто его спроектировали пришельцы.

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Стоит отметить, что два года назад на демонстрации Tesla Cybertruck Илон Маск попросил дизайнера электрокара кинуть металлический шар в боковое окно пикапа и несмотря на его "пуленепробиваемость", стекло треснуло. И хотя автомобиль не прошёл краш-тест, это не остановило автолюбителей: всего за два дня количество предзаказов превысило 150 тысяч. В одном из интервью миллиардер сообщил, что сам не в курсе сколько предзаказов Tesla Cybetruck уже оформили, но явно больше полумиллиона.

В электрокаре даже предусмотрен режим "амфибии", который за счёт герметичного салона позволит использовать Tesla Cybertruck под водой. Правда, за такую опцию придётся доплатить.