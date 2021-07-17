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В связи с пандемией COVID-19 множество компаний были вынуждены работать дистанционно, что хоть и непривычно, но много кому подошло. Однако с облегчением карантинных мер компании стали возвращать прошлую форму организации рабочего процесса, в том числе Apple.

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Компания в принципе всегда выступала против дистанционной работы, стараясь работать в офисе. На данный момент компания отказывается от удалённой работы, и соответствующие изменения вступят уже в сентябре этого года. Некоторые сотрудники уже заявили, что желают уволиться по этой причине.

В июне проводился опрос, в котором приняли участие 1735 сотрудников Apple, 36.7 процентов из них выразили беспокойство, что потеряют рабочее место из-за отказа от удалённой работы. Причём произойти это может не по их собственному желанию - место сотрудника уже может быть занято и он не сможет вернуться на работу в своё отделение, в таком случае даётся 30 дней на поиск нового рабочего места внутри компании.