Илон Маск озвучил примерные сроки появления самодостаточного города на Марсе
Основатель SpaceX опубликовал твит в своём Twitter, где рассказал, что для достижения его главной цели - колонизации Марса, необходимо увеличить объём производимых двигателей Raptor. Именно эти двигатели будут использоваться в кораблях для отправки людей на Марс.
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Илон Маск считает, что увеличив объём производства до 800 - 1 000 двигателей Raptor в год, можно было бы за десять лет создать достаточно количество техники, помогающей начать строительство первого самодостаточного города на Марсе. Проект может быть реализован как минимум в 2050 году. Миллиардер уже проводил расчёты стоимости проекта и пришёл к выводу, что на это понадобится как минимум три триллиона долларов, что равно почти двум ВВП России.
Не так давно Илон Маск выступил в суде по делу о "спасении" компании своих братьев за счёт акционеров, где от него прозвучало, что он не хочет быть главой крупной корпорации и хотел бы заняться более творческой работой.
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