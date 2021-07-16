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Китайский источник MyDrivers, ранее выделившимся правдивой информацией о выходе видеокарт серии RTX 30, сообщил, что NVIDIA временно приостановит поставку всех видеокарт на основе GPU Ampere своим AIB партнёрам. Сама компания не дала официального заявление по поводу возникших слухов.

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Считается, что это может быть связано со снижением цены на криптовалюту Ethereum и ужесточением законов, ограничивающих майнинг в Китае, что буквально сбросило тысячи видеокарт на вторичный рынок. Именно модели линейки RTX 30, базируемые на GPU Ampere, зачастую использовались китайскими майнерами для добычи криптовалюты.

Хотя информация не подтверждена официально, можно предположить, что NVIDIA решили взять время для проведения аналитики рынка после падения стоимости многих крупных криптовалют. По информации китайского издания, возобновление поставок можно ожидать в конце этого месяца или уже в следующем месяце.