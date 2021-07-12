Состояние Джеффа Безоса увеличилось на 11 миллиардов долларов после его ухода с Amazon
Не так давно Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon, для этой работы он нашёл более молодого менеджера, а сам стал председателем совета директоров, чтобы приглядывать за своим главным активом.
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Буквально через неделю после этого заявления стоимость акций компании увеличилась на 9.6 процентов, принеся миллиардеру ещё 11 миллиардов долларов. Считается, что такой рост связан с отказом Пентагона от очередного контракта с Microsoft, на который претендовала Amazon.
На данный момент миллиардер решил посвятить себя других отраслям. Как сообщается, последние дни он проводит на горнолыжном курорте в штате Айдахо, где проходит конференция инвестиционного банка Allen & Co. Такое мероприятие собрало более 25 миллиардеров, общее их состояние оценивается почти в 1 триллион долларов.
Учитывая быстрое увеличение капитала Джеффа Безоса, вряд ли Илон Маск в ближайшее время сможет стать самым богатым человеком мира.
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