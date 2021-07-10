Разработчик Fallout 76 посоветовал разочарованным игрокам дать игре второй шанс
Ведущий дизайнер Марк Такер, работающий над Fallout 76, в интервью поделился своим мнением по поводу вышедшего обновления, а также посоветовал разочарованным в игре игрокам дать ей второй шанс. По мнению разработчика, грядущие обновления затронут сюжет игры, в том числе вариативность в диалогах, и добавят больше взаимодействий с NPC.
реклама
Вышедший три дня назад патч Reign of Steel добавляет новые задания и подводит к концу линию, связанную с организацией "Братство стали". Игроки также теперь могут создавать легендарные предметы и обмениваться с новым торговцем по имени Минерва. Обновление заняло у игроков 15GB памяти.
По всей видимости, благодаря выпуску обновлений разработчики пытаются оживить Fallout 76 и вернуть доверие фанатов серии, предпочитающих каноничный сюжет игры. На момент выхода игра получила большое количество негативных отзывов, пользователей смутило в игре абсолютно всё: сюжет, мир, качество графики.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила