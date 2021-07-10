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Ведущий дизайнер Марк Такер, работающий над Fallout 76, в интервью поделился своим мнением по поводу вышедшего обновления, а также посоветовал разочарованным в игре игрокам дать ей второй шанс. По мнению разработчика, грядущие обновления затронут сюжет игры, в том числе вариативность в диалогах, и добавят больше взаимодействий с NPC.

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Вышедший три дня назад патч Reign of Steel добавляет новые задания и подводит к концу линию, связанную с организацией "Братство стали". Игроки также теперь могут создавать легендарные предметы и обмениваться с новым торговцем по имени Минерва. Обновление заняло у игроков 15GB памяти.

По всей видимости, благодаря выпуску обновлений разработчики пытаются оживить Fallout 76 и вернуть доверие фанатов серии, предпочитающих каноничный сюжет игры. На момент выхода игра получила большое количество негативных отзывов, пользователей смутило в игре абсолютно всё: сюжет, мир, качество графики.