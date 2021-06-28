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10 декабря 2020 года CD Projekt Red спустя 8 лет выпустили долго ожидаемую Cyberpunk 2077, которая, к сожалению, не оправдала ожидания пользователей. Игра на консолях прошлого поколения была крайне нестабильна и не соответствовала картинке в трейлере, да и на ПК версии всё оказалось не так гладко. Разработчикам даже пришлось упростить процесс возврата средств за игру, а Sony и вовсе удалили её из PlayStation Store.

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Но это не помешало CD Projekt Red собрать рекордные продажи, а также выписать многомиллионные премии руководителям проекта несмотря на падение стоимости акций компании. На своём старте игра даже смогла собрать 1 054 388 игроков, но позже значения начали падать.

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За последние сутки игра имела рекордный онлайн 15 703 геймеров, для сравнения: вышедшая шесть лет назад The Witcher: Wild Hunt имеет пиковую отметку в 31 609 игроков за сутки.

Генеральный директор компании Адам Кичинськи считает, что Cyberpunk 2077 с вышедшими патчами имеет пристойный вид, а Sony даже вернули игру обратно в PlayStation Store.