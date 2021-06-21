В Германии скорость интернета Starlink достигла 649Mbit/s
В феврале этого года была зафиксирована рекордная скорость интернета Starlink, она достигла 100Mbit/s в странах Северной Америки. Европейские регионы этими цифрами сложно впечатлить, но для жителей холодных стран Америки, где температура достигает -40 градусов по Цельсию, это вполне достойный результат.
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Время идёт, спутники Starlink запускаются, таким образом за полгода в Германии был установлен новый рекорд скорости широкополосного интернета - 649Mbit/s, что в шесть раз превышает февральские цифры. При этом задержка интернета была 37ms.
Житель Германии также обратил внимание, что тарелка была нагрета на 56 градусов по Цельсию. Хотя по заявлению представителей Starlink, при перегреве в более чем 50 градусов по Цельсию, интернет работает крайне нестабильно и может выключаться на несколько часов, чтобы оборудование остыло. Один из пользователей интернета Starlink заметил, что если побрызгать на антенну водой, она мгновенно возобновит свою работу, но вряд ли это положительно скажется на её дальнейшей работе.
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