Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вице-президент Bethesda Game Studios по маркетингу Пит Хайнс извинился перед пользователями PlayStation за то, что Starfield по понятным причинам получит эксклюзивность Xbox. Фанаты недовольны таким "прогибом" и принялись критиковать сотрудника компании.

реклама

По мнению пользователей, Bethesda Game Studios не обязаны извинятся перед Sony, ведь компания никогда не приносила извинений за выпуск собственных эксклюзивов. Были даже случаи, когда подвластные Sony разработчики заявляли, что не могут выпустить игру на других платформах из-за политики компании. В пример можно привести Marvel’s Spider-Man, вышедшую в 2018 на PlayStation 4, которая так и осталась недоступной для Xbox и ПК юзеров.

Позже Пит Хайнс объяснил, что не извинялся за эксклюзивность Starfield, он лишь выразил сочувствие перед пользователями PlayStation, которые не смогут поиграть в их игру. Впрочем, это больше похоже на "извинения перед пользователями Xbox за извинения перед пользователями PlayStation".