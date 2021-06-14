Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера на презентации впервые Xbox был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl с элементами геймплея, до этого игроки довольствовали лишь артами от разработчиков в официальной группе. В конце трейлера было сказано о запуске предварительных заказов, в России игра получила ценник 2 499 рублей(Steam)

реклама

И судя по категории "Лидеры продаж", игра взяла первое место по продажам в России, на втором находится Prime-статус Counter-Strike: Global Offensive для открытия рейтинговых игр. Для сравнения: предварительный заказ новой части Battlefield занимает 14 место.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl можно предзаказать в трёх вариантах: Standart Edition, Deluxe Edition, Ultimate Edition. Обычный предзаказ игры предлагает новые фразы у сталкеров, костюм, облик на оружие и бейдж "ранняя пташка". Премиум версия даёт несколько новых обликов, каких - не уточняется, а также цифровую версию тематического саундтрека, артбука и дополнительный сюжетный квест. Самая дорогая версия игры открывает несколько сюжетных дополнений, больше обликов .

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Официальный выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года, игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass.