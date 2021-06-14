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Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России

Цена базовой версии игры составляет 2 499 рублей.
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Вчера на презентации впервые Xbox был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl с элементами геймплея, до этого игроки довольствовали лишь артами от разработчиков в официальной группе. В конце трейлера было сказано о запуске предварительных заказов, в России игра получила ценник 2 499 рублей(Steam) 

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И судя по категории "Лидеры продаж", игра взяла первое место по продажам в России, на втором находится Prime-статус Counter-Strike: Global Offensive для открытия рейтинговых игр. Для сравнения: предварительный заказ новой части Battlefield занимает 14 место.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl можно предзаказать в трёх вариантах: Standart Edition, Deluxe Edition, Ultimate Edition. Обычный предзаказ игры предлагает новые фразы у сталкеров, костюм, облик на оружие и бейдж "ранняя пташка". Премиум версия даёт несколько новых обликов, каких - не уточняется, а также цифровую версию тематического саундтрека, артбука и дополнительный сюжетный квест. Самая дорогая версия игры открывает несколько сюжетных дополнений, больше обликов .

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Официальный выход  S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится 28 апреля 2022 года, игра будет доступна по подписке Xbox Game Pass.

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По киберпанку не научились..что за народ..
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
DarkShaman
22:14
Картошка стоит примерно столько же. Видимо те кто оформляют предзаказ понимают что через год денег совсем не будет
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
darses
22:14
хахляцкую поделку нужно исключительно в ознакомительной версии играть. Ценник 2500 как ЕА шо бабосиков захоотелось )))
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
REY_B_
22:13
И это опять будет скорее всего флудом.
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wwr222
22:09
А чем заполнять локации? Как в Фарике всякой херней?
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl возглавил список лидеров продаж в российском сегменте Steam
DarkShaman
22:08
Миллионы мух не могут ошибаться !
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam попал на первое место категории "Лидеры продаж" в России
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