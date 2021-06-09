Инвесторы CD Projekt Red требуют отставки руководства, работающего над Cyberpunk 2077
Британская инвест-компания Abri Advisors обратилась к совету CD Projekt Red, выразив своё беспокойство по поводу недоверия к руководству, работающего над Cyberpunk 2077. Инвесторы настаивают на их увольнении.
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Случившиеся события за последний год не устраивают инвесторов. Ажиотаж вокруг Cyberpunk 2077 обернулся против компании и несмотря на вырученные средства с продаж, успешной игру назвать сложно, так как она привела к потере доверия со стороны пользователей и падению акций компании почти на 50 процентов, что не может ни волновать инвесторов.
В случае если совет отклонит просьбу Abri Advisors, генеральный директор настоит на изменениях в совете, но сделать это будет сложно, ведь одна третья всех акций принадлежит именно действующему руководству, а значит последнее решение будет за ними.
За последние два месяца CD Projekt Red покинуло как минимум четыре сотрудника, имеющих большой опыт работы в компании и причастность к разработке удачного проекта The Witcher.
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