iOS 15 позволит передавать аккаунты Apple ID по наследству
На состоявшейся презентации WWDC 2021 Apple поделились новшествами новой версии прошивки iOS 15, где пользователи получат новые функции на свои "яблочные" гаджеты. Одно из таких - возможность передавать аккаунт Apple ID по наследству.
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Пользователи могут назначить в Apple ID доверенного пользователя, которому в случае смерти владельца аккаунта, перейдёт уникальный токен. С помощью этой же функции можно восстановить доступ к своему устройству: отправляется код на устройство доверенного пользователя, он сообщает его и Вы авторизовываетесь.
Помимо этого Apple захотели конкурировать с Zoom и другими сервисами групповых звонков. Теперь абсолютно любой пользователь, вне зависимости от бренда его устройства, может подключиться к звонку FaceTime. Во время групповых звонков приложение будет убирать посторонние шумы, а в настройках появится функция, позволяющая заблюрить свой задний фон и добавить фокусировку по центру экрана. В приложении появилась функция трансляции видео, что позволит совместно просматривать кино.
Подробный обзор всех нововведений iOS 15 можно посмотреть в ролике выше.
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