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На состоявшейся презентации WWDC 2021 Apple поделились новшествами новой версии прошивки iOS 15, где пользователи получат новые функции на свои "яблочные" гаджеты. Одно из таких - возможность передавать аккаунт Apple ID по наследству.

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Пользователи могут назначить в Apple ID доверенного пользователя, которому в случае смерти владельца аккаунта, перейдёт уникальный токен. С помощью этой же функции можно восстановить доступ к своему устройству: отправляется код на устройство доверенного пользователя, он сообщает его и Вы авторизовываетесь.

Помимо этого Apple захотели конкурировать с Zoom и другими сервисами групповых звонков. Теперь абсолютно любой пользователь, вне зависимости от бренда его устройства, может подключиться к звонку FaceTime. Во время групповых звонков приложение будет убирать посторонние шумы, а в настройках появится функция, позволяющая заблюрить свой задний фон и добавить фокусировку по центру экрана. В приложении появилась функция трансляции видео, что позволит совместно просматривать кино.

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Подробный обзор всех нововведений iOS 15 можно посмотреть в ролике выше.