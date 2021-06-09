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iOS 15 позволит передавать аккаунты Apple ID по наследству

Об этом и многом другом сообщили представители компании на WWDC 2021.
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ10 позиций
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
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На состоявшейся презентации WWDC 2021 Apple поделились новшествами новой версии прошивки iOS 15, где пользователи получат новые функции на свои "яблочные" гаджеты. Одно из таких - возможность передавать аккаунт Apple ID по наследству.

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Пользователи могут назначить в Apple ID доверенного пользователя, которому в случае смерти владельца аккаунта, перейдёт уникальный токен. С помощью этой же функции можно восстановить доступ к своему устройству: отправляется код на устройство доверенного пользователя, он сообщает его и Вы авторизовываетесь.

Помимо этого Apple захотели конкурировать с Zoom и другими сервисами групповых звонков. Теперь абсолютно любой пользователь, вне зависимости от бренда его устройства, может подключиться к звонку FaceTime. Во время групповых звонков приложение будет убирать посторонние шумы, а в настройках появится функция, позволяющая заблюрить свой задний фон и добавить фокусировку по центру экрана. В приложении появилась функция трансляции видео, что позволит совместно просматривать кино.

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Подробный обзор всех нововведений iOS 15 можно посмотреть в ролике выше.

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