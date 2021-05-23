Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Один из разработчиков Xbox отправил сообщение в редакцию портала Kotaku, где сообщил о пасхалке в программном обеспечении консоли, которую не смогли обнаружить спустя 20 лет. Разработчик рассказал как воспроизвести пасхалку, но не назвал своего имени, уточнив принадлежность к Xbox.

реклама

Как оказалось, запуск пасхалки достаточно непрост, поэтому, скорее всего, о ней рассказал действительно причастный к разработке человек. Инструкция по воспроизведению пасхалки:

Перейти во вкладку "Музыка"; Вставить CD-диск; Дважды копировать саундтрэк и создать новый; В названии саундтрэка указать слово "Timmy" с 26 буквами "y"; Перейти в главное меню, затем в раздел настроек и "информация о системе";

При выполнении всех описанных условий всплывает окно, где написаны имена разработчиков, работавших над интерфейсом первой консоли Xbox, которых было четверо.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Первая консоль Xbox вышла в 2001 году, через год она распространилась по всему миру. За 8 лет было продано 24 миллиона консолей.