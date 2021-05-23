Разработчик первой Xbox рассказал о пасхалке, которую не нашли за 20 лет
Один из разработчиков Xbox отправил сообщение в редакцию портала Kotaku, где сообщил о пасхалке в программном обеспечении консоли, которую не смогли обнаружить спустя 20 лет. Разработчик рассказал как воспроизвести пасхалку, но не назвал своего имени, уточнив принадлежность к Xbox.
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Как оказалось, запуск пасхалки достаточно непрост, поэтому, скорее всего, о ней рассказал действительно причастный к разработке человек. Инструкция по воспроизведению пасхалки:
- Перейти во вкладку "Музыка";
- Вставить CD-диск;
- Дважды копировать саундтрэк и создать новый;
- В названии саундтрэка указать слово "Timmy" с 26 буквами "y";
- Перейти в главное меню, затем в раздел настроек и "информация о системе";
При выполнении всех описанных условий всплывает окно, где написаны имена разработчиков, работавших над интерфейсом первой консоли Xbox, которых было четверо.
Первая консоль Xbox вышла в 2001 году, через год она распространилась по всему миру. За 8 лет было продано 24 миллиона консолей.
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