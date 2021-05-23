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Разработчик первой Xbox рассказал о пасхалке, которую не нашли за 20 лет

При введении определённой комбинации отображались разработчики интерфейса.
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Один из разработчиков Xbox отправил сообщение в редакцию портала Kotaku, где сообщил о пасхалке в программном обеспечении консоли, которую не смогли обнаружить спустя 20 лет. Разработчик рассказал как воспроизвести пасхалку, но не назвал своего имени, уточнив принадлежность к Xbox.

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Как оказалось, запуск пасхалки достаточно непрост, поэтому, скорее всего, о ней рассказал действительно причастный к разработке человек. Инструкция по воспроизведению пасхалки:

  1. Перейти во вкладку "Музыка";
  2. Вставить CD-диск;
  3. Дважды копировать саундтрэк и создать новый;
  4. В названии саундтрэка указать слово "Timmy" с 26 буквами "y";
  5. Перейти в главное меню, затем в раздел настроек и "информация о системе";

При выполнении всех описанных условий всплывает окно, где написаны имена разработчиков, работавших над интерфейсом первой консоли Xbox, которых было четверо.

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Первая консоль Xbox вышла в 2001 году, через год она распространилась по всему миру. За 8 лет было продано 24 миллиона консолей.

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