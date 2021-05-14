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Появилось видео с демонстрацией 4K геймплея ПК-версии Days Gone

Игра выйдет в Steam уже 18 мая.
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Издание Gamespot опубликовало видео продолжительностью 28 минут, где продемонстрирован геймлпей игры про выживание в постапокалиптическом мире Days Gone. Видео имеет разрешение 4K, а снято было на железо с 32GB ОЗУ, процессором i9-9900K и видеокартой RTX 2080 Ti.

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Действия игры происходят два года спустя пандемии на территории штатов, превратившую большую часть человечества в зомби. Зомби в этой игре именуются "фриками" и в отличие от обыденного понятия этого слова - "фрики" являются живыми.

Days Gone был выпущен 26 апреля 2019 года на PlayStation 4, игра получила средний отзыв от критиков Metacritic - 71 балл(из 100 баллов) и рейтинг 8.3 балла(из 10 баллов) от пользователей, что является хорошим результатом.

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В отличие от консольной версии, ПК-версия получит улучшенную графику, снятый ограничитель кадров, высокую детализацию объектов и хорошую прорисовку. Грубо говоря, компьютерная версия предлагает хороший ремейк для тех, у кого нет консоли PlayStation.

Выход игры в Steam намечается на 18 мая 2021 года.

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