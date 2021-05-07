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Вице-президент Microsoft Лори Райт, занимающаяся развитием бизнеса, заявила что компания всегда продавала себе в минус консоли Xbox. У компании нет целей извлекать прибыль непосредственно из самой продажи консолей.

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Концепция консольного бизнеса у Microsoft аналогична Sony: компания продаёт пользователю консоль себе в минус, он же в свою очередь по любому покупает подписки и игры к ней, чем обеспечивает прибыль. Один из источников доходов - гонорары издателей, от которых компания забирает себе 30 процентов.

Хотя такой подход кажется вполне логичным и объясняет низкую цену консолей, по сравнению с компьютерами, той же Nintendo удавалось извлекать прибыль с продажи самих консолей.

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Также Лори Райт заявила, что главным конкурентом Xbox по-прежнему остаётся PlayStation. О конкуренции с Nintendo они так сильно не беспокоятся, это и понятно, ведь эти консоли отличаются многим и рассчитаны на другое комьюнити.