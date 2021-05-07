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Разработчики обещали игрокам, что сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 будет достаточно продолжительным, также ранее шла речь о бесшовном мире, то есть без всеми надоедливых "стрелках перехода" на другие локации. В недавнем интервью Захар Бочаров заявил, что открытый мир - это то, к чему стремилась серия, соответственно, мы можем рассчитывать на хорошую его реализацию, особенно, если учитывать возможности консолей нового поколения.

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В одном из интервью с левел-дизайнером GSC Game World разработчик заявил, что их команда работает над тем самым мрачным миром, который полюбился фанатами S.T.A.L.K.E.R.

По словам разработчика, главный источник вдохновения левел-дизайнеров - улицы их же города, ведь выйдя из собственного дома можно увидеть советские застройки, которые и внушают мрачную атмосферу в играх серии.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 должен произойти на ПК и консолях Xbox нового поколения, игра будет эксклюзивом Microsoft в течение трёх месяцев после релиза. Судя из слухов, выход игры может состоятся к концу этого года.