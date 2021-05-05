Mojang: Средний возраст аудитории MineCraft - 27 лет
Mojang совместно с Microsoft обновили справочные данные о MineCraft. Так игру приобрели более 238 миллионов жителей Земли, причём спрос имеется даже в городе-государстве Папы Римского - Ватикане и обители пингвинов - Антарктиде. За год число активных игроков выросло на 30 процентов.
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По статистике, большая часть детей в возрасте 9-11, проживающих в Европе или Северной Америке, играли в MineCraft, при этом средний возраст аудитории составляет 27 лет, на 3 года старше, чем в прошлом году. Разработчикам модов удалось заработать 350 миллионов долларов благодаря Minecraft Marketplace, а всего было установлено более миллиарда модификаций с площадки.
Узнаваемость MineCraft в Соединённых Штатах Америки составляет 90 процентов, а версию игры для образовательных целей используют в учебных заведениях 115 стран. Так казахстанский учитель из Алматы проводит уроки истории в кубической игре, где ученики строят древние города и воссоздают битвы.
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