Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Mojang совместно с Microsoft обновили справочные данные о MineCraft. Так игру приобрели более 238 миллионов жителей Земли, причём спрос имеется даже в городе-государстве Папы Римского - Ватикане и обители пингвинов - Антарктиде. За год число активных игроков выросло на 30 процентов.

реклама

По статистике, большая часть детей в возрасте 9-11, проживающих в Европе или Северной Америке, играли в MineCraft, при этом средний возраст аудитории составляет 27 лет, на 3 года старше, чем в прошлом году. Разработчикам модов удалось заработать 350 миллионов долларов благодаря Minecraft Marketplace, а всего было установлено более миллиарда модификаций с площадки.

Узнаваемость MineCraft в Соединённых Штатах Америки составляет 90 процентов, а версию игры для образовательных целей используют в учебных заведениях 115 стран. Так казахстанский учитель из Алматы проводит уроки истории в кубической игре, где ученики строят древние города и воссоздают битвы.