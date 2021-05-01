Бывшего Вице-Президента Netflix осудили за коррупцию
Майкл Кейл, занимавший пост вице-президента Netflix, осуждён за получение взяток от поставщиков для получения контрактов. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, общая сумма срока может достигнуть 20 лет лишения свободы. Присяжные признают топ-менеджера виновным.
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Обвинителем является сама компания - Netflix подала иск на бывшего сотрудника ещё в 2014. Истец утверждает, что бывший вице-президент украл более 500 тысяч долларов и опционы акций компаний-партнёров площадки, но к моменту рассмотрения дела уже успел передать их в свой личный консалтинговый фонд.
Главное требование Netflix к суду было - конфисковать всё полученное нечестным путём имущество, что успешно сделали присяжные. Сам Майкл не признаёт вину, адвокат же планирует обжаловать приговор. По его словам, весь судебный процесс находился под контролем компании-гиганта, тем более никаких существенных доказательств сторона обвинения не предоставила.
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