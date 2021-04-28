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4A Games заявили, что уже 6 мая может состояться релиз улучшенной в графическом плане Metro: Exodus. Игра будет запускаться через отдельный лаунчер, а основной упор взят на технологию трассировки лучей. Геймеры спокойно смогут перенести свои старые сохранения.

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На видео ниже можно увидеть существенные изменения в графике игры. Отмечается, что в Metro: Exodus слишком поздно решили добавить трассировку лучей, что привело к её недоработке, но улучшенная версия исправляет все нюансы и показывает действительно достойные результаты.

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Помимо трассировки новое Metro: Exodus будет поддерживать NVIDIA DLSS 2.0, но, к сожалению, далеко не каждый сможет поиграть в эту игру. Metro: Exodus и так считается достаточно требовательной к системе игрой, а её улучшенный вариант и вовсе исключает использование видеокарт ниже RTX 3060, если Вы, конечно, привыкли играть с частотой 60 кадров.

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Учитывая ситуацию с дефицитом видеокарт, Metro: Exodus в разрешении 4K с частотой 60 кадров смогут позволить только поистине везучие люди, сумевшие урвать RTX 3090 с полок.

Вес игры также возрастёт до 72GB, со всеми дополнениями - 80GB.