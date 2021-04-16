В Новой Зеландии полностью запретят курение
Пока в России, по данным исследователей ИХ "Ромир", курит каждый третий человек начиная с пятнадцати лет, в Новой Зеландии власти взяли курс на полный запрет табачной продукции. Теперь новое поколение, а именно те, кто родились после 2004 года, не смогут приобрести сигареты даже после совершеннолетия.
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Таким образом в стране ходят полностью запретить курение уже к 2025 году. Помимо этого внедрены дополнительные меры, делающие курение попросту невыгодным как для здоровья, так и финансово:
- Запрет фильтров;
- Повышение минимальной стоимости сигарет;
- Снижение максимальной дозы никотина в товаре;
- Ограниченное количество поставляемого товара в магазины;
При этом в стране население достаточно положительно относится к курению каннабиса, а в парламенте даже выдвинули законопроект, предполагающий референдум о легализации курения конопли с двадцати лет. Также курение марихуаны разрешено в медицинских целях, а люди, которым осталось недолго жить, могут последний год своей жизни употреблять наркотик в неограниченных количествах.
Не стоит забывать, что курение сигарет и употребление наркотиков негативно сказывается на здоровье и крайне не рекомендуется, тем более это запрещено законом.
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