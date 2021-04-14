Финансовый директор NVIDIA заявила, что падение цен на видеокарты стоит ожидать не ранее 2022 года
Пока проблема дефицита видеокарт тревожит всех пользователей, ведь из-за этого растут цены на сам продукт, на ежегодном собрании инвесторов Финансовый Директор NVIDIA Колетт Кресс сообщила о росте квартальной выручке компании на 5.3 миллиарда долларов, что, естественно, связано с майнерами, повысившими спрос на видеоадаптеры.
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Помимо этого Колетт Кресс считает, что проблему дефицита не решить как минимум до первого квартала следующего года, так как NVIDIA не имеет собственных мощностей и не задаёт цены на свою продукцию - всё это делают AIB партнёры, которые не придерживаются рекомендаций NVIDIA по ценам и выставляют свои, соответствующие уровню спроса на рынке, поэтому решение проблемы не может быть быстрым.
При этом, по словам Финансового Директора, NVIDIA всё-таки обеспокоена этой проблемой и работает в этом направлении "фантастически", планируя максимально увеличить производство видеокарт 2021 году.
Аналитики также считают, что стабилизация ситуации стоит ждать не ранее 2022 года. Не стоит забывать, что ранее считали проблема урегулируется уже до лета этого года.
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