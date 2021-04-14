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Пока проблема дефицита видеокарт тревожит всех пользователей, ведь из-за этого растут цены на сам продукт, на ежегодном собрании инвесторов Финансовый Директор NVIDIA Колетт Кресс сообщила о росте квартальной выручке компании на 5.3 миллиарда долларов, что, естественно, связано с майнерами, повысившими спрос на видеоадаптеры.

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Помимо этого Колетт Кресс считает, что проблему дефицита не решить как минимум до первого квартала следующего года, так как NVIDIA не имеет собственных мощностей и не задаёт цены на свою продукцию - всё это делают AIB партнёры, которые не придерживаются рекомендаций NVIDIA по ценам и выставляют свои, соответствующие уровню спроса на рынке, поэтому решение проблемы не может быть быстрым.

При этом, по словам Финансового Директора, NVIDIA всё-таки обеспокоена этой проблемой и работает в этом направлении "фантастически", планируя максимально увеличить производство видеокарт 2021 году.

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Аналитики также считают, что стабилизация ситуации стоит ждать не ранее 2022 года. Не стоит забывать, что ранее считали проблема урегулируется уже до лета этого года.