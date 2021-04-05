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Следующим дополнением к Assassin's Creed Valhalla после DLC "Гнев друидов" и "Осада Парижа" должен стать "Метеор". Упоминание этого слова было найдено в файлах игры, но его значение никак не раскрывает суть дополнения.

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Возможно, что DLC было отменено и его попросту забыли убрать с файлов игры. Иностранный ютубер Rafiti утверждает, что дополнение "Метеор" будет самостоятельной игрой со своим сюжетом на основе Assassin's Creed Valhalla.

Ходят слухи, что DLC будет связана с тамплиерами и их крестовыми походами, если это так, то игроков перенесут обратно в конец 12 века, ближе к событиям оригинальной игры, от которой Ubisoft уже давно отошли.

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Недавно стало известно об уходе ведущего сценариста Ubisoft, который проработал в компании десять лет и занимался разработкой Assassin's Creed: Revelations и Assassin's Creed: Valhalla. Разработчик не планирует завершать свою карьеру и, скорее всего, попросту перейдёт в другую команду.