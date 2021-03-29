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В марте Sony установит рекордный показатель чистой годовой прибыли в 10 миллиардов, поэтому компания выплатит сотрудникам японских офисов большие премии. Даже профсоюзы, стоящие на защите прав работников, требовали меньшей щедрости.

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Впервые за 20 лет компания выплатит сотрудникам премии, сопоставимые с семью ежемесячными заработными платами. Известно, что профсоюзы требовали от Sony премиальные выплаты в размере от шести до девяти зарплат, компания же решила округлить сумму до семи зарплат. Редкие случаи, когда компании придерживаются требованиям профсоюзов, а особенно перевыполняют их, что говорит об успехе Sony в преувеличении капитала.

В 2021 года компания произвела и продала 4.5 миллионов консолей PlayStation 5, скорее всего, количество могло быть больше, если бы не ситуация с COVID-19 и дефицитом комплектующих, которая дала хоть и не самые успешные показатели в продажах игровых приставок, но удовлетворительные.