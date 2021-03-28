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GSC Game World открыли набор младших тестировщиков S.T.A.L.K.E.R. 2, кандидат должен жить в Украине или быть готовым переехать в Киев для работы в офисе. Компания предоставляет стандартный для неё пакет, предлагая хороший коллектив, репетитора по английскому языку и возможность посещать спортзал для поддержания уровня здоровья. Соответствующая вакансия была размещена на портале InGameJob(Украина).

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От будущего тестировщика требуется знание английского языка хотя бы на среднем уровне, широкий опыт в сфере, заинтересованность проектом и знание его лора, а также опыт в разработке игр(1 год).

В официальном Discord игры подтвердили, что компания действительно ищет QA специалистов. Можно предположить, что большая часть игрового процесса доведена до ума, раз открыты заявки на тестировщиков. Комьюнити менеджер GSC Game World заявил, что этот год для фанатов игры будет наиболее информативен.

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Недавно GSC Game World уже показала модельки членов группировок "Долг" и "Свобода", а также новое оружие, которое будет в S.T.A.L.K.E.R. 2.