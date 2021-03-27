GSC Game World показали модельки "Долга", "Свободы" и нового оружия S.T.A.L.K.E.R. 2
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В рамках ID@Box разработчики, включая GSC Game World, должны были поделиться какой-либо информацией о своей игре, в том числе продемонстрировать геймплей. Позже GSC Game World заявили, что включение S.T.A.L.K.E.R. 2 в список игр, которые покажут трейлер или геймплей - ошибка, но им есть чем поделится.
GSC Game World опубликовало соответствующее видео, где можно посмотреть на новые модельки членов группировки "Долг" и "Свобода". Также было показано более 30 разновидностей оружия: пистолеты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки. На видео можно увидеть следующее оружие: ТОЗ-34, ПКМ, HK MP5, СВ-98, ВСС Винторез. Всё оружие будет доступно к улучшению.
Также можно отметить плагин, представленный GSC Game World, он позволяет генерировать каждому NPC собственный зубной аппарат, подобного нет ни в какой из AAA игр.
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Разработчики уже заявляли, что этот год будет "жарким" в плане обновлений. Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 неизвестна, игра будет доступна на PC и Xbox по подписке Xbox Game Pass в качестве эксклюзива.
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