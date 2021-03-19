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В рамках инициативы Play at Home("Играй дома") компания Sony раздаст всего десять игр, девять из которых можно будет установить вначале раздачи. Самый главный подарок консольщики получат только 19 апреля, речь идёт об Horizon: Zero Dawn Compete Edition.

На раздачу попадают следующие игры:

The Witness(2016 года выпуска);

Subnautica(2014 года выпуска);

Moss(2018 года выпуска);

ABZU(2016 года выпуска);

Thumper(2016 года выпуска);

Rez Infinite(2016 года выпуска);

Paper Beast(2020 года выпуска);

Enter the Gungeon(2016 года выпуска);

Astro Bot Rescue Mission(2018 года выпуска);

Horizon: Zero Dawn Compete Edition(с 19 апреля);

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В комплект полного издания Horizon: Zero Dawn входит: сама игра, DLC The Frozen Wilds, тематический фон на PS4, костюм и лук племени Карха, набор торговца племени Карха, костюм первопроходца и лук племени Банук, набор хранительницы племени Нора, цифровой альбом с иллюстрациями.

Помимо этого Sony вводит акционное предложение на пробную подписку сервисов Funimation и Wakanim, созданных совместно с Aniplex, дающую доступ к просмотру популярных аниме сериалов. Акция будет действовать с 26 марта по 23 апреля.