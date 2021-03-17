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Нехватка процессоров Qualcomm может вызвать дефицит смартфонов

В частности, смартфоны Samsung используют процессоры Qualcomm.
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Qualcomm занимает лидерские позиции в производстве процессоров для современных смартфонов, в том числе Samsung. В последнее время спрос на продукцию компании значительно возрос и заводские мощности попросту не могут удовлетворить его, об этом сообщил Криштиану Амон, генеральный директор Qualcomm.

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Аналитики считают, что дефицит процессоров значительно повышает стоимость даже на дешёвые чипы. Так чип от STMicroelectronics оценивался в 2 доллара при создании, но сейчас продаётся по 14 долларов. Больше всего удар нехватки чипов скажется на мелком и среднем бизнесе, так как в приоритете Qualcomm удовлетворять интересы своих больших партнёров, чем малозначимых компаний. Не секрет, что в этом и следующем году самым актуальным процессором будет считаться флагманский Qualcomm Snapdragon 888.

Помимо этого на Samsung давят и другие факторы, не связанные с компаниями, например, нехватка электроэнергии, вызванная погодными условиями в Соединённых Штатах Америки, из-за которых компания была вынуждена поставить на паузу производство на заводе в Техасе.

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Xioami уже пытаются сократить использование процессоров Snapdragon, так как Qualcomm не справляются с возложенной на них ответственностью.

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samsung qualcomm qualcomm snapdragon 888
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