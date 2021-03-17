Нехватка процессоров Qualcomm может вызвать дефицит смартфонов
Qualcomm занимает лидерские позиции в производстве процессоров для современных смартфонов, в том числе Samsung. В последнее время спрос на продукцию компании значительно возрос и заводские мощности попросту не могут удовлетворить его, об этом сообщил Криштиану Амон, генеральный директор Qualcomm.
реклама
Аналитики считают, что дефицит процессоров значительно повышает стоимость даже на дешёвые чипы. Так чип от STMicroelectronics оценивался в 2 доллара при создании, но сейчас продаётся по 14 долларов. Больше всего удар нехватки чипов скажется на мелком и среднем бизнесе, так как в приоритете Qualcomm удовлетворять интересы своих больших партнёров, чем малозначимых компаний. Не секрет, что в этом и следующем году самым актуальным процессором будет считаться флагманский Qualcomm Snapdragon 888.
Помимо этого на Samsung давят и другие факторы, не связанные с компаниями, например, нехватка электроэнергии, вызванная погодными условиями в Соединённых Штатах Америки, из-за которых компания была вынуждена поставить на паузу производство на заводе в Техасе.
Xioami уже пытаются сократить использование процессоров Snapdragon, так как Qualcomm не справляются с возложенной на них ответственностью.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила