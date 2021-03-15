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Во время просмотра кино многие люди любят что-то перекусывать, например, чипсы, но хруст может заглушить звук колонок на несколько секунд, из-за чего кинолюбитель не услышит реплику персонажа. Lay’s придумала решение этой проблемы, разработав расширение для Google Chrome, а заодно прорекламировала свою продукцию.

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Разработчики записали почти 200 часов хруста чипсов, чтобы гарантированно распознавать звук. Когда в микрофоне пользователи слышен хруст, на видео автоматически включаются субтитры, если таковы предусмотрены площадкой. Для работы расширения необходимо дать разрешение на доступ к микрофону.

Расширение Crispy Subtitles from Lay’s получило хорошие отзывы и комментарии. По всей видимости, разработка Lay’s совместно со студией разработчиков Bliss Interactive действительно способна распознавать хруст чипсов.

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Каждый желающий может установить расширения Crispy Subtitles from Lay’s в свой браузер по следующей ссылке.