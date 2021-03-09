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GSC Game World подтвердили, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым и бесшовным

Об этом заявил пиар-менеджер Захар Бочаров.
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Около полугода назад появилась информация, что мир S.T.A.L.K.E.R. 2 будет "бесшовным", то есть, открытым. Захар Бочаров подтвердил это в интервью подкаста «Не занесли», добавив, что сюжет игры напрямую зависит от открытого мира, а открытый мир от сюжета.

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Также пиар-менеджер GSC Game World определил жанр S.T.A.L.K.E.R. 2 следующим образом: смесь шутера, immersive sim и хоррора. Если с первым и третьим всё понятно, то immersive sim называют игры с широким выбором и непредсказуемыми для игроков ситуациями, где любое действие влияет на последующие события, пример тому Witcher 3: Wild Hunt.

Изначально компания задумывала остаться на движке X-Ray и не переходить на Unreal Engine, но позже поняла, что движок действительно "дряхлый" и нет лучшей замены ему, чем UE. Тем более в планах GSC Game World дать волю моддерам, а для этого идеально подходит Unreal Engine. Моды будут поддерживаться и на консолях.

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Напоследок Захар Бочаров пообещал игрокам, что S.T.A.L.K.E.R. 2 на момент выхода не будет таким проблемным, как то же "Чистое небо", запомнившееся игрокам большим числом багов.

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