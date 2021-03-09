Большое количество смартфонов Xioami получат прошивку MIUI 12.5
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Новая прошивка для смартфона всегда даёт ему шанс на вторую жизнь, ведь новый функционал и оптимизация старого придаёт лишь хорошие ощущения. Полноценный релиз новой прошивки для смартфонов Xioami под наименованием MIUI 12.5 планируется уже в этом году, а пока в Китае проходит её тестирование, в результате которого должна появиться глобальная версия для тестов пользователями.Недавно в сеть, а именно на веб-ресурс Weibo, попал список смартфонов, которые должны получить обновление до версии MIUI 12.5. Перечень смартфонов был предоставлен инсайдерами, они утверждают, что все эти телефоны получат новую прошивку уже в апреле.
такой громадный список из аж 47 смартфонов, ни один из них не представляет серию POCO, что достаточно странно.
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