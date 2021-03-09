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Большое количество смартфонов Xioami получат прошивку MIUI 12.5

Произойти это должно уже в апреле.
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Новая прошивка для смартфона всегда даёт ему шанс на вторую жизнь, ведь новый функционал и оптимизация старого придаёт лишь хорошие ощущения. Полноценный релиз новой прошивки для смартфонов Xioami под наименованием MIUI 12.5 планируется уже в этом году, а пока в Китае проходит её тестирование, в результате которого должна появиться глобальная версия для тестов пользователями.

Недавно в сеть, а именно на веб-ресурс Weibo, попал список смартфонов, которые должны получить обновление до версии MIUI 12.5. Перечень смартфонов был предоставлен инсайдерами, они утверждают, что все эти телефоны получат новую прошивку уже в апреле.
Перечень смартфонов, которые получают новую прошивку MUIU согласно данным инсайдеров.

Данные не официальные и некоторые пользователи сомневаются в их достоверности, ведь несмотря на
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такой громадный список из аж 47 смартфонов, ни один из них не представляет серию POCO, что достаточно странно.       

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miui poco xioami miui 12.5
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Xioami? это что то новенькое, автор исправь
Большое количество смартфонов Xioami получат прошивку MIUI 12.5
Gringo
05:11
Я не знаю, что такое окупили. Я геймер. Карт в продаже практически не видел. По реком. ценам уж точно. На старте продаж всегда идет спекул. наценка, даже вне зависимости от майнеров. Так что сказок не...
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