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Новая прошивка для смартфона всегда даёт ему шанс на вторую жизнь, ведь новый функционал и оптимизация старого придаёт лишь хорошие ощущения. Полноценный релиз новой прошивки для смартфонов Xioami под наименованием MIUI 12.5 планируется уже в этом году, а пока в Китае проходит её тестирование, в результате которого должна появиться глобальная версия для тестов пользователями.

Перечень смартфонов, которые получают новую прошивку MUIU согласно данным инсайдеров. Данные не официальные и некоторые пользователи сомневаются в их достоверности, ведь несмотря на Данные не официальные и некоторые пользователи сомневаются в их достоверности, ведь несмотря на

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Недавно в сеть, а именно на веб-ресурс Weibo, попал список смартфонов, которые должны получить обновление до версии MIUI 12.5. Перечень смартфонов был предоставлен инсайдерами, они утверждают, что все эти телефоны получат новую прошивку уже в апреле.

такой громадный список из аж 47 смартфонов, ни один из них не представляет серию POCO, что достаточно странно.