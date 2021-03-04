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Взаимодействие между IOS и Android или другими платформами, разработчиком которых является не Apple, остаётся практически невозможным, даже элементарный перенос файлов с IPhone на компьютер с OC Windows может создать пользователю проблему.

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Apple наконец-то обратила на это внимание и создала сервис, позволяющий переносить видео и фотографии на Google Диск. Утилита копирует данные, не удаляя их с ICloud, то есть владельцы Apple техники получили возможность иметь резервное хранилище на Android смартфонах.

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К сожалению, процесс переноса данных достаточно длительный и может занять от трёх до семи дней. При этом заявку на резервное копирование данных пользователь обязан подтвердить, у него должна стоять двухфакторная авторизация учётной записи. Стоит учесть, что Google Диск, куда переносятся файлы, имеет свои внутренние ограничения по свободному месту, поэтому при переносе более тысячи фотографий придётся покупать подписку.

Поддерживаются следующие форматы при переносе: .jpg, .png, .webp, .gif, некоторые RAW файлы, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .3gp, .3g2, .mp4, .mov, .m4v, .m2t, .m2ts, .mts и .mkv.