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Ютубер DANNYonPC предположил, что события новой части Battlefield могут происходить в Казахстане. Полгода назад Electronic Arts выложили видео, где демонстрировали новые возможности некстгена, там у персонажа на переносице можно было заметить цифры.

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По мнению ютубера, эти цифры - координаты, которые указывают на Казахстан. Похожее совпадение он заметил и в Battlefield V, разработчики выпустили уникальный скин Эйдолон, разблокировать который достаточно непросто. У персонажа на бляхе римские цифры, если ввести их в Google Maps, то мы получим координаты того же Казахстана.

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Конечно, скорее всего, это простое совпадение, но всё же было бы неплохо увидеть незнакомый для геймеров сеттинг. Известно, что при создании Battlefield 6 разработчики ориентируются на опыт с Battlefield 3, где временной промежуток не ушёл в далёкое будущее и не застрял в 20 веке, что изрядно уже поднадоело.

Узнать более точную информацию геймеры должны уже к концу весны, тогда состоится официальный анонс Battlefield 6.