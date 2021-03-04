Есть вероятность, что события Battlefield 6 будут происходить в Казахстане
Ютубер DANNYonPC предположил, что события новой части Battlefield могут происходить в Казахстане. Полгода назад Electronic Arts выложили видео, где демонстрировали новые возможности некстгена, там у персонажа на переносице можно было заметить цифры.
реклама
По мнению ютубера, эти цифры - координаты, которые указывают на Казахстан. Похожее совпадение он заметил и в Battlefield V, разработчики выпустили уникальный скин Эйдолон, разблокировать который достаточно непросто. У персонажа на бляхе римские цифры, если ввести их в Google Maps, то мы получим координаты того же Казахстана.
Конечно, скорее всего, это простое совпадение, но всё же было бы неплохо увидеть незнакомый для геймеров сеттинг. Известно, что при создании Battlefield 6 разработчики ориентируются на опыт с Battlefield 3, где временной промежуток не ушёл в далёкое будущее и не застрял в 20 веке, что изрядно уже поднадоело.
Узнать более точную информацию геймеры должны уже к концу весны, тогда состоится официальный анонс Battlefield 6.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила