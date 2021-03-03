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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава запустил отбор 8 туристов, которые вместе с ним полетят на Луну. Ранее он хотел отобрать 6 людей, причастных к искусству, но его планы изменились. Взлёт должен произойти ориентировочно в 2023 году на Starship, разработка этой ракеты - основная задача SpaceX, а операция называется DearMoon. Своё обращение бизнесмен передал через ютуб канал.

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Операция будет длиться 7 дней, её задача приблизиться к Луне на 200 километров и вернуться на Землю. Все расходы миллиардер покроет сам, никаких специальных требований к профессиональной ориентации нет. Экипаж сформируется из 8 обычных человек и 4 профессионалов в области космонавтики.

Критерия в отборе всего два: первое - Ваша деятельность должна найти свою реализацию во время полёта на Луну, например, журналист должен написать статью о путешествии, второе - умение поддержать дух товарищей.

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Уже сейчас на официальном сайте DearMoon можно подать заявку до 14 марта, необходимо лишь указать ФИО, страну и электронную почту. Отбором займётся лично Юсаку, счастливчикам придётся пройти медицинскую комиссию перед включением в экипаж.