Запущенный в 2015 году сервис Google Photos активно популяризировался среди Android смартфонов, его разработчики особенно рекомендовали хранить фотографии с высоким разрешением именно в библиотеке High Quality. По заявлению создателя сервиса Анила Сабхарвала, фотографии практически сберегали оригинальное качество.

Слева - Original Quality, справа - High Quality.



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Но, похоже, что-то изменилось: компания начала присылать на почту письма, где рекомендует перестать пользоваться High Quality и перейти на Original Quality, который, по заявлению компании, действительно сохраняет фотографии в их исходном виде.

Если верить Google, то High Quality ограничивает разрешение 1080p и если фотография сделана на камеру более 16МП, то сохранится она все равно в 16МП. Возможно, что на момент 2015 года High Quality действительно могла обеспечить высокое разрешение, так как никакие 4K камеры ещё не применялись обычными пользователями, а сейчас стоит задуматься над сменой библиотеки для хранения подобных фотографий.

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Казалось бы, ничего такого, но библиотека Original Quality ограничена 15GB памяти для хранения изображений, хочешь больше - плати.