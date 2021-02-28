GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
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PR-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров в своём Twitter опубликовал фотографию ценника хлеба из польского магазина. Всё бы ничего, но его название "Chleb S.T.A.L.K.E.R. 2". Стоимость хлеба 35 рублей за 500 грамм или 71 рублей за килограмм.
Судя по реакции Захара Бочарова, это не фотошоп, а реальная фотография. Можно предположить, что GSC Game World стала амбассадором производителей хлеба, ну или просто особо предприимчивые пекари решили получить рекламу за счёт слова S.T.A.L.K.E.R. 2.
Этот мем напрямую связан с официальным анонсированием игры, когда разработчики подтвердили, что S.T.A.L.K.E.R. 2. будет разрабатываться на Unreal Engine 4 и приложили скриншот модельки из игры, ей оказался прошлогодний хлеб с достаточно детализированной текстурой.
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Выход игры по-прежнему намечается на 2021 год, игра будет эксклюзивом Xbox и выйдет как на консолях Microsoft, так и на PC. Известно, что поначалу поддержки PlayStation не будет. Учитывая, что разработчики неохотно делятся новой информацией, выйдет ли игры в этом год или нет - остаётся загадкой.
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