Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

PR-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров в своём Twitter опубликовал фотографию ценника хлеба из польского магазина. Всё бы ничего, но его название "Chleb S.T.A.L.K.E.R. 2". Стоимость хлеба 35 рублей за 500 грамм или 71 рублей за килограмм.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Судя по реакции Захара Бочарова, это не фотошоп, а реальная фотография. Можно предположить, что GSC Game World стала амбассадором производителей хлеба, ну или просто особо предприимчивые пекари решили получить рекламу за счёт слова S.T.A.L.K.E.R. 2.

Этот мем напрямую связан с официальным анонсированием игры, когда разработчики подтвердили, что S.T.A.L.K.E.R. 2. будет разрабатываться на Unreal Engine 4 и приложили скриншот модельки из игры, ей оказался прошлогодний хлеб с достаточно детализированной текстурой.

реклама

Выход игры по-прежнему намечается на 2021 год, игра будет эксклюзивом Xbox и выйдет как на консолях Microsoft, так и на PC. Известно, что поначалу поддержки PlayStation не будет. Учитывая, что разработчики неохотно делятся новой информацией, выйдет ли игры в этом год или нет - остаётся загадкой.