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В Twitter появился слух, говорящий, что комиссия по ценным бумагам и активам Соединённых Штатов Америки хочет привлечь к ответственности Илона Маска за его посты о криптовалюте Dogecoin. Сам бизнесмен выразился следующим текстом.

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Основатель Tesla неоднократно выпускал посты в Twitter о Dogecoin, где называл криптовалюту своим любимцем, что приводило к её значительному росту в плане стоимости. Миллиардер даже купил Dogecoin своему младшему сыну, который родился в 2020 году.

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4 февраля в один день вышел ряд постов про Dogecoin, что помогло криптовалюте вырасти менее чем за час на 50% от своей стоимости.

Ранее Shortseller Enrichment Commission обвиняла Илона Маска в мошенничестве и введении в заблуждение инвесторов, за что вынудила выплатить 20 миллионов долларов и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, после этого миллиардер написал в своём Twitter, что не уважает комиссию и расшифровал аббревиатуру как "комиссия по обогащению держателей коротких позиций".

