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Electronic Arts отменила приключенческий боевик Gaia, геймплей игры мог быть схожим с серией Watch Dogs и Assassin’s Creed. Первое упоминание проекта произошло в 2015 году, а над проектом должна была работать Джейд Реймонд, причастная к разработке вышеуказанных серий.

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Хотя никаких официальных анонсов игры не было, скорее всего, разработка шла полным ходом. Первая загвоздка в разработке могла возникнуть в 2018 году, когда разработчики, включая Джейд Реймонд, перешли на работу к студии Ubisoft.

Проект был отменён в ходе перераспределения ресурсов, где решают какие проекты стоит продолжить поддерживать, а какие вовремя завершить, чтобы избежать бессмысленных трат. Возможно, Electronic Arts хочет направить финансы в уже проверенные временем игры, получившие популярность среди аудитории, например, Battlefield 6.

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Похожая ситуация произошла с новой версией Anthem - игру перестали поддерживать, так как решили сделать акцент на Mass Effect и Dragon Age, хотя изначально говорилось о долгом сотрудничестве с проектом.