Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В январе компания Tesla по указанию Илона Маска приобрела Bitcoin на полтора миллиарда долларов. Однако акционеры компании оказались недовольны такой самовольностью миллиардера и даже хотели ограничить его в покупке криптовалюты, но, похоже, их решение могло лишь пагубно повлиять на компанию.

реклама

Так купленные Илоном Маском почти 50 тысяч Bitcoin выросли в цене до двух с половиной миллиардов долларов, то есть, за месяц компания заработала миллиард на своей инвестиции в криптовалюту, когда некоторые люди всю жизнь идут на пути достижения такой крупной суммы у себя на банковской карточке.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Ранее основатель SpaceX поднял вопрос ценность денег и криптовалюты, сравнив её с золотом и добавил, что её наличие лишь позволяет избегать неудобства бартерного обмена. Спустя час Илон Маск заявил, что несмотря на это, стоимость Bitcoin и Ethereum все равно кажется ему слишком большой.

реклама

На данный момент стоимость Bitcoin составляет 55 тысяч долларов, криптовалюта за три месяца вдвойне выросла в своей цене.