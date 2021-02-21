Приобретённая Tesla криптовалюта Bitcoin подорожала на один миллиард долларов
В январе компания Tesla по указанию Илона Маска приобрела Bitcoin на полтора миллиарда долларов. Однако акционеры компании оказались недовольны такой самовольностью миллиардера и даже хотели ограничить его в покупке криптовалюты, но, похоже, их решение могло лишь пагубно повлиять на компанию.
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Так купленные Илоном Маском почти 50 тысяч Bitcoin выросли в цене до двух с половиной миллиардов долларов, то есть, за месяц компания заработала миллиард на своей инвестиции в криптовалюту, когда некоторые люди всю жизнь идут на пути достижения такой крупной суммы у себя на банковской карточке.
Ранее основатель SpaceX поднял вопрос ценность денег и криптовалюты, сравнив её с золотом и добавил, что её наличие лишь позволяет избегать неудобства бартерного обмена. Спустя час Илон Маск заявил, что несмотря на это, стоимость Bitcoin и Ethereum все равно кажется ему слишком большой.
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На данный момент стоимость Bitcoin составляет 55 тысяч долларов, криптовалюта за три месяца вдвойне выросла в своей цене.
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