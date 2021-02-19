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Epic Games раздаёт AAA шутер Rage 2 и ещё одну игру

Раздача продлится до 25 февраля, у геймеров есть целая недели забрать Rage 2 и Absolute Drift.
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Ещё с 2020 года Epic Games продолжает задабривать пользователей ежемесячными раздачами, причём не как в Steam - старыми и абсолютно ненужными тайтлами, а вполне играбельными AAA проектах от известных игровых студий.

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На этой недели в Epic Games Store раздают Rage 2 и Absolute Drift. Rage 2 является продолжением игры 2011 года Rage от разработчиков Avalanche Studios, по жанру представляет себе киберпанк-антиутопию, события которой отображает последствия человеческого существования и неостановимого прогресса. 

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Absolute Drift, в отличие от Rage 2, на AAA тайтл не тянет: графика приятная, но только как для аркады. В игре только одна цель - дрифтить, наблюдая за процессом сверху. Что по поводу выгоды: Rage без скидки в Epic Games Store стоит почти 70 долларов, "симулятор дрифта" Absolute Drift всего лишь 5 долларов.

Учитывайте, что Rage 2 как дорогая, так и требовательная игра, поэтому комфортной игры на GTX 1050 можно не ждать. Но даже владельцы слабых компьютеров могут поиграть в Absolute Drift, а Rage 2 отложить на лучшие времена.

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Возможность забрать в свою коллекцию Rage 2 и Absolute Drift у геймеров есть до 25 февраля.

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epic games epic games store rage 2 rage absolute drift
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