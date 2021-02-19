Epic Games раздаёт AAA шутер Rage 2 и ещё одну игру
Ещё с 2020 года Epic Games продолжает задабривать пользователей ежемесячными раздачами, причём не как в Steam - старыми и абсолютно ненужными тайтлами, а вполне играбельными AAA проектах от известных игровых студий.
реклама
На этой недели в Epic Games Store раздают Rage 2 и Absolute Drift. Rage 2 является продолжением игры 2011 года Rage от разработчиков Avalanche Studios, по жанру представляет себе киберпанк-антиутопию, события которой отображает последствия человеческого существования и неостановимого прогресса.
Absolute Drift, в отличие от Rage 2, на AAA тайтл не тянет: графика приятная, но только как для аркады. В игре только одна цель - дрифтить, наблюдая за процессом сверху. Что по поводу выгоды: Rage без скидки в Epic Games Store стоит почти 70 долларов, "симулятор дрифта" Absolute Drift всего лишь 5 долларов.
Учитывайте, что Rage 2 как дорогая, так и требовательная игра, поэтому комфортной игры на GTX 1050 можно не ждать. Но даже владельцы слабых компьютеров могут поиграть в Absolute Drift, а Rage 2 отложить на лучшие времена.
реклама
Возможность забрать в свою коллекцию Rage 2 и Absolute Drift у геймеров есть до 25 февраля.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила