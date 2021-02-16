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Инсайдеры: Apple на презентации продемонстрирует AirTag и новый iPad Pro

Возможная презентация состоится в марте.
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Каждый год Apple проводит презентации, где показывает свои разработки, которые вскоре поступят в продажу. Так инсайдер LeaksApplePro раскрыл предварительный список того, что покажет компания уже в марте этого года. 

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Одна из таких новинок, о которой говорят уже не первый год, это AirTag. Маячок позволит искать потерянные вещи с максимальной точностью благодаря IPhone пользователя. Установленный маячок в машине может помочь найти её в случае угона, вряд ли преступники додумаются о встроенном AirTag где-то под сиденьем. Помимо этого должны показать обновлённые TWS-наушники и iPad Pro нового поколения с поддержкой 5G и установленным A14 Bionic, mini LED дисплеем.

Стоит напомнить, что Apple отменила выход IPhone 13 в 2021 году из-за условий пандемии, которые усложняют процесс создания новых смартфонов и могут стать причиной дефицита продукции. Возможно, оно и лучше, за это время компания сможет доработать IPhone 13 до удовлетворительного состояния.

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Вышеуказанный список также подтверждён инсайдером Jon Prosser. Стоит учитывать, что эти инсайдеры хотя зачастую предоставляли верную информацию, но иногда всё-таки ошибались.

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