Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
На одном из опубликованных скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 особо внимательные заметили надпись, которую, если отзеркалить, можно прочесть. Многие восприняли текст ниже как проявление русофобии от украинской компании.
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Однако стоит учесть, что автором отрывка является украинский поэт Тарас Шевченко, а речь идёт о 17-18 веках, когда во время военных выездов войско Российской Империи не имело постоянного места жительства, бывало на украинских территориях, где заводило кратковременные отношения с местным населением, приводящее к потомству, после чего покидали земли из-за окончания войны.
Один из игроков решил спросить у пиар-менеджера GSC Game World Захара Бочарова будет ли S.T.A.L.K.E.R. 2 аполитичной игрой, которой была ранее, или всё-таки появятся пасхалки политического характера. Пиар-менеджер заявил, что у разработчиков нет цели разжигать ненависть или создавать конфликты, ведь задача студии - создать игру, которая даст комьюнити только положительные эмоции.
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В давних интервью Сергей Григорович заявлял, что принципиально не ехал в Москву даже по делам из-за войны на территории Украины. Однако, образ жизни основателя GSC Game World и некоторые высказывания, решения всё-таки вызывают вопросы в его патриотичности, поэтому вряд ли этой пасхалкой кого-то из игроков хотели оскорбить.
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